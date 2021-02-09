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ديون بـ48 مليون جنيه.. أبوشقة: هناك من يدفع أموالًا مشبوهة لتشويهنا

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ديون بـ48 مليون جنيه.. أبوشقة: هناك من يدفع أموالًا مشبوهة لتشويهنا ديون بـ48 مليون جنيه.. أبوشقة: هناك من يدفع أموالًا مشبوهة لتشويهنا

مصراوي Masrawy

02:01 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- مصراوي:
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه يسعى لحل المشكلات المالية التي تواجهها جريدة الوفد منذ توليه رئاسة الحزب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب.

وأشار أبو شقة إلى أن المشكلات المالية تسقط نظم ومؤسسات، ولكنه أعلن مسؤوليته الشخصية عن أي مشكلة مالية، ولم يغلق الجريدة أو البوابة، وتمكّن من توفير ٢ مليون جنيه شهريًا.

ولفت أبو شقة إلى أنه تسلم الحزب في ٣٠ مارس ٢٠١٨ ولم يكن في خزينة الحزب سوى ٨٠٠ ألف جنيه، وعليه ٤٨ مليون جنيه ديون، مؤكدا أنهم تمكنوا من تسديد ديون الأهرام في يناير ٢٠٢١، وأنه يتعاون مع الدكتور هاني سري الدين، رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، لتسديد الديون وتوفير النفقات.

ونوه أبو شقة بأن هناك من يدفع أموالًا مشبوهة من أجل تشويه حزب الوفد ورئيسه، مشددا على أنه في حزب الوفد وفديين أصحاب إرادة ولا يمكن لقلة أن تجرف الحزب، قائلًا: "وأنا أراهن على الوفديين الذين لا يمكن أن يسمحوا باختطاف الحزب".

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