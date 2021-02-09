بعثة "الصحة العالمية" في ووهان تستبعد فرضية تسرب كورونا من مختبر

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلنت البعثة المشتركة من خبراء منظمة الصحة العالمية والصين، الثلاثاء، استبعادها فرضة تسرب فيروس كورونا من مختبر.

وقال خبراء الصحة العالمية إن الفرضية الأكثر ترجيحًا أن "كورونا انتقل إلى الإنسان عبر حيوان وسيط"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد أنه لا توجد أدلة كافية تؤكد أن الفيروس كان منتشرا في ووهان الواقعة في وسط الصين قبل ديسمبر 2019

وقال ليانج وانيان، رئيس فريق الصين، في مؤتمر صحفي: "لا يوجد مؤشر على انتقال (سارس - كوف – 2) بين السكان في الفترة التي سبقت ديسمبر 2019".

وأضاف أنه "لا توجد أدلة كافية" لتحديد ما إذا كان الفيروس قد انتشر في المدينة قبل ذلك. ولفت إلى أن انتقال العدوى من حيوان مرجح، لكن حتى الآن "لم يتم التعرف بعد على المضيف"، بحسب "رويترز".

وقال بيتر بن إمبارك، الخبير في سلامة الغذاء والأمراض الحيوانية بمنظمة الصحة العالمية، إن فحص نظرية تسرب كورونا من المختبر مسار غير محتمل للغاية لكوفيد19، وإنه لن يتطلب مزيداً من الدراسة.