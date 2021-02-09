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وفدا المسار الليبي: نشكر جهود بقيادة لدعم الاستقرار في بلادنا

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وفدا المسار الليبي: نشكر جهود مصر بقيادة السيسي لدعم الاستقرار في بلادنا وفدا المسار الليبي: نشكر جهود بقيادة لدعم الاستقرار في بلادنا

مصراوي Masrawy

02:21 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

الغردقة - أ ش أ

أكد عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، على استعداد المفوضية لإجراء الاستفتاء على الدستور الليبى.

ووجه المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا يان كوبيتش كلمة لوفدى مجلسى النواب والأعلى للدولة، المشاركة فى اجتماعات المسار الدستورى الثالث فى مدينة الغردقة فى أول ظهور له عقب توليه منصبه، أكد فيها أهمية الخروج بنتائج إيجابية حتى لا تؤثر على باقى المسارات السياسية والعسكرية.

كما وجه رؤساء الوفدين الليبيين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية على دعمهم مشيرين إلى أن لا تستهدف سوى استقرار ليبيا.

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