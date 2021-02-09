كيا موتورز تستثمر 26 مليار دولار في السيارات الكهربائية

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مصراوي Masrawy

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة كيا موتورز كورب ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية اعتزامها استثمار 29 تريليون وون (26 مليار دولار) على مشروعاتها المستقبلية ومشروعاتها الحالية حتى عام 2025.

وتعتزم الشركة استثمار 10 تريليونات وون على مشروعاتها المستقبلية و8ر18 تريليون وون على مشروعاتها الحالية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن كيا تستهدف زيادة هامش أرباح التشغيل إلى 7ر6% خلال العام المقبل ثم إلى 8ر7% عام 2025 مقابل 4ر5% خلال العام الحالي.

وتستهدف كيا تحقيق مبيعات بقيمة 6ر65 تريليون وون وأرباح تشغيل بقيمة 5ر3 تريليون وون خلال العام الحالي.

ومن المقرر أن تمثل السيارات الصديقة للبيئة مثل السيارات الكهربائية والسيارات الهجين والهيدروجينية 40% من إجمالي مبيعات كيا بحلول 2030.