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مصراوي Masrawy

موسكو - أ ش أ

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لديها حزمة كاملة من الأدلة تؤكد مشاركة دبلوماسيين غربيين في المظاهرات الأخيرة غير المرخصة.

وقالت زاخاروفا في تصريح نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "قدمنا مجموعة كاملة من الأدلة لتأكيد مشاركة دبلوماسيين غربيين في هذه المسيرات، وأعتقد أن العالم بأسره قد شاهدها".

وتابعت المتحدثة الروسية قائلة: "في الحقيقة يجب ألا يٌنظر إلى مشاركتهم كعمل منفصل ولكن كجزء من مجموعة كاملة من إجراءات الغرب السياسية ضد بلادنا"، وذلك في معرض تعقيبها على قول عديد من المحللين والصحفيين: "حسنًا، لقد شاركوا، ماذا في ذلك؟ ربما هذا غير مناسب وربما لم يكن عليهم المشاركة، ولكن ما الخطأ في ذلك؟".

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية رفضها لمشاركة الدبلوماسيين السويديين والبولنديين والألمانيين في المظاهرات غير المرخصة، وقالت إنهم سيغادرون البلاد في المستقبل القريب.

وكانت الدول الثلاث قد طردت دبلوماسيين روس في خطوة انتقامية أمس.