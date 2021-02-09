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ماليزيا: نركز على سياحة الأعمال لضمان استمرارية الأنشطة التجارية في ظل كورونا

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ماليزيا: نركز على سياحة الأعمال لضمان استمرارية الأنشطة التجارية في ظل كورونا ماليزيا: نركز على سياحة الأعمال لضمان استمرارية الأنشطة التجارية في ظل كورونا

مصراوي Masrawy

02:04 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كوالالمبور - أ ش أ

أعلنت وزارة السياحة والفن والثقافة الماليزية، اليوم الثلاثاء أنها تركز على جذب السياح من فئات مستهدفة أو رحلات سياحية لحضور المعارض والمؤتمرات والاجتماعات أو المشاركة فيها، وذلك لضمان استمرارية الأنشطة التجارية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - أن المكتب الماليزي للمعارض والمؤتمرات سيتأكد من خلو جميع السياح من رجال الأعمال القادمين للمشاركة في أنشطة المؤتمرات والمعارض، من المستجد وذلك عبر فحوصات إلزامية والتزامهم بإجراءات التشغيل القياسية.

وأضاف البيان أنه "لضمان استمرارية الأنشطة التجارية، نضع سلامة الشعب وصحتهم ضمن أولوية الوزارة في ظل مواجهة هذه البلاد التحدي الوبائي".

وأشار إلى أن إجراءات التشغيل القياسية وبروتوكولات الوقاية من الأمراض لأجل سياحة الأعمال والمفروضة على العاملين وموردي السلع والخدمات والمندوبين الزائرين، هي المعايير نفسها التي وضعتها وزارة الصحة ومجلس الأمن الوطني.

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