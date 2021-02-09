الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة "عصاميون" 2021

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تحت رعاية محافظ "منشآت" الشريك الاستراتيجي للمبادرة

تحت رعاية محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، كرمت شركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك) الفائزين بمبادرة دعم رواد الأعمال (عصاميون) 2021 بموسمها الثالث، حيث شارك أ. إبراهيم السبيعي رئيس مجلس إدارة (ماسك)، والمهندس صالح بن إبراهيم الرشيد محافظ (منشآت) تسليم الفائزين دروع التكريم والجوائز المالية والأوسمة.

وأوضحت أمانة (عصاميون) أن أسماء الفائزين شملت كلاً من، عبدالعزيز فهد الجوف الذي حصد جائزة أفضل شخصية عصامية ريادية لعام 2021، ومهند محمد الجعيدي الفائز بجائزة أفضل مشروع تجاري، وفيصل بن عدنان العامر والذي فائز بجائزة أفضل مشروع صناعي، وأخيراً الدكتور برهان زين فاخرجي الفائز بجائزة أفضل مشروع صحي.

وعبّر إبراهيم بن محمد السبيعي رئيس مجلس إدارة شركة (ماسك) عن سعادته بما حققته المبادرة من نجاح هذا العام، بعدما تجاوزت أعداد من سجلوا بالمنصة الرقمية للجائزة أكثر من 2000 رائد ورائدة أعمال من مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي استمراراً للدور المجتمعي لشركة (ماسك) ومساعيها لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 الذي يأتي الشباب على رأس أولوياتها.

وأضاف "السبيعي" أن مبادرة "عصاميون" أثبتت خلال ثلاثة مواسم، ضخامة أعداد الكفاءات التي تمتكلها المملكة العربية السعودية من رواد ورائدات الأعمال، حيث أسهمت في إبراز التجارب العصامية الشابة التي نجح كثير منها في تخطي حدود الوطن والوصول إلى العالمية، متسلحين في ذلك بالإصرار والاجتهاد وقبل كل ذلك بالثقة والإيمان بالله، داعيا شباب المملكة للتعرف على هذه التجارب والتعلم منها والاقتداء بها.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح الحوشان رئيس اللجنة التحضيرية لمبادرة (عصاميون) أن المنافسة هذا العام كانت قوية؛ بسبب المشاريع الرائدة ذات الأفكار المبتكرة التي شاركت في الجائزة، مشيراً إلى أن أغلب من شاركوا يستحقون الفوز والتقدير، وأن اختيار 4 فائزين فقط، لا يعني التقليل من قيمة ونجاح المشاريع الأخرى.

وأوضح د. الحوشان أن الجائزة هذا العام تنوعت بين عدة مجالات، إلا أنها جميعها اتسمت بالريادة والابتكار، حيث ذهبت جائزة أفضل شخصية عصامية ريادية إلى عصامي سعودي قام بتأسيس وإدارة شركة رائدة في مجال معالجة المدفوعات المالية، فيما ذهبت جائزة المشروع التجاري إلى شركة متخصصة ورائدة في مجال كسبولات النوم بالجامعات والشركات، وكذلك نال جائزة المشروع الصناعي التي منحت لشركة الرائدة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى الخليج، وأخيرا ذهبت جائزة المشروع الصحي التي ذهبت إلى مركز متخصص في أبحاث أمراض السرطان والجينيات الحيوية.

وتوجه "الحوشان" بالشكر إلى كل المشاركين في الجائزة متمنياً لهم حظاً أوفر في الأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن المبادرة ستبدأ الاستعداد للموسم المقبل خلال فترة قصيرة؛ للحفاظ على النجاح الذي حققته الجائزة في الموسم الحالي، مؤكداً أن تفاصيل الموسم الجديد سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها عبر المنصة الرقمية للجائزة وحساباتها على الشبكات الاجتماعية.

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت