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الجمعية الصيدلية تبحث استجابة المستشفيات لجائحة كورونا

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الجمعية الصيدلية السعودية تبحث استجابة المستشفيات لجائحة كورونا الجمعية الصيدلية تبحث استجابة المستشفيات لجائحة كورونا
في دورتها الرابعة.. بحضور أكثر من 2500 صيدلاني و29 جهة

الجمعية الصيدلية السعودية تبحث استجابة المستشفيات لجائحة كورونا

تعقد الجمعية الصيدلية "SIPHA" لقاءها السنوي، اليوم، والذي يستمر حتى 11 فبراير الجاري؛ بهدف تبادل الممارسات الصيدلية وتحسينه، تحت رعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

ويفتتح اللقاء نيابةً عن وزير الصحة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي.

ويبدأ المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي، بمحاضرة رئيسة، ويدير الحوار رئيس مجلس إدارة الجمعية الصيدلية السعودية الدكتور مورق العتيبي.

ويجمع اللقاءُ الصيادلة على مستوى الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يحضر اللقاء أكثر من 2500 صيدلاني، ويشارك في المعرض العديد من الجهات الحكومية مثل: وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وأكثر من 29 جهة عارضة، كما ينظم معرض برامج الإقامة، إلى جانب مشاركة 22 مستشفى من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، كما يتنافس طلاب الجامعات في مسابقة المهارات الإكلينيكية، وتشارك 22 جامعة.

ويستعرض اللقاء أبرز المستجدات في المجال الصيدلي من خلال المحاضرات العلمية، ورش العمل والملصقات العلمية والمنصات التفاعلية.

ويركز SIPHA في نسخته الرابعة، ومن خلال برنامجه العلمي والذي يحمل عنوان "القيادة من خلال الأزمة" على مناقشة كيفية استجابة المستشفيات والمصانع الصيدلانية لجائحة “كورونا” في المملكة العربية السعودية، والتحديثات الجديدة للخطة العلاجية لجائحة كورونا، والنصائح والدروس المستفادة من خلال مواجهة العالم لهذه الجائحة.

الجمعية الصيدلية السعودية SIPHA

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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