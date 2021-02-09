أخبار عاجلة

هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المرض الغامض يفتك بأرواح 15 شخصًا في تنزانيا

Print
المرض الغامض يفتك بأرواح 15 شخصًا في تنزانيا المرض الغامض يفتك بأرواح 15 شخصًا في تنزانيا
وزيرة الصحة تعلّق عمل خبيرة طبية كشفت عنه

المرض الغامض يفتك بأرواح 15 شخصًا في تنزانيا

كشفت مصادر طبية في تنزانيا أن مرضًا غامضًا يتسبب في تقيؤ المرضى للدم؛ وتسبب في وفاة 15 شخصًا على الأقل في البلد الأفريقي.

وبحسب صحيفة "ذي صن" البريطانية؛ فقد نُقل أكثر من 50 شخصاً إلى المستشفى في تنزانيا بسبب حالة غير معروفة تسبب الغثيان لدى المصابين.


وقال مسؤولو الصحة إن بعض المرضى، معظمهم من الرجال، لقوا مصرعهم في غضون ساعات من ظهور الأعراض عليهم في منطقة مبيا.

وذكرت فيليستا كيساندو، كبيرة المسؤولين الطبيين في منطقة تشونيا الريفية، أنه تم نشر فريق من الخبراء لتقييم المرضى والتحقيق في سبب تفشي المرض.

وأضافت المسؤولة الطبية: هذه المشكلة لم تنتشر، لقد حدث ذلك في جناح إداري واحد فقط في إيفومبو حيث يتقيأ الناس دماً ويموتون عندما يصلون إلى المستشفى.

وأردفت: لم يتم تحديد سبب مرضهم بعد، لكن وزارة الصحة التنزانية استبعدت تفشي المرض، والحكومة التنزانية تختبر عينات من المياه المحلية ودم المرضى بحثاً عن آثار التلوث بالزئبق.

وبشأن الفحوصات، قالت "كيساندو": كشفت الفحوصات السريرية الأولية أن المرضى، ومعظمهم من الرجال، يعانون من قرحة في المعدة وأمراض الكبد.

هذا وقد أمرت وزيرة الصحة في البلاد دوروثي غواجيكا بتعليق عمل"كيساندو"، وقالت إن تصريحات الخبيرة الطبية أحدثت "حالة من الذعر غير الضروري" بين السكان المحليين.

وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن أعراضاً مماثلة أصابت المنطقة في 2018، عندما عانى المرضى من ارتفاع في درجة الحرارة وغثيان وتقيؤ الدم.
وحثت وزيرة الصحة المواطنين على التزام الهدوء ووعدت بتقديم مزيد من التحديثات قريباً.تنزانيا المرض الغامض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

شبكة عيون الإخبارية