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عمرها 171 عامًا.. اللورد يشار حلمي يهدي قطعة من كسوة الكعبة للأكاديمية العربية

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عمرها 171 عامًا.. اللورد يشار حلمي يهدي قطعة من كسوة الكعبة للأكاديمية العربية عمرها 171 عامًا.. اللورد يشار حلمي يهدي قطعة من كسوة الكعبة للأكاديمية العربية

مصراوي Masrawy

01:53 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

أهدى اللورد يشار حسن حلمى، الرئيس الفخري للجالية المصرية بدولة رومانيا، اليوم الثلاثاء، قطعة تاريخية من كسوة الكعبة المشرفة، عمرها 171 عامًا، وتعود لعهد محمد سعيد باشا حاكم للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وأعرب الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، عن سعادته بالهدية، قائلًا: "نقدر هذه اللفتة الكريمة والهدية التي لا تقدر بثمن لما تحويه من قيمة دينية وتاريخية".

بينما قال معتز محمد خميس، مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية أن القطعة تحمل معاني كبيرة سواء من خلال قيمتها الدينية والروحانية أو كونها لوحة فنية متميزة.

وأضاف خميس، أن القطعة في حالة ممتازة بإطار وتطريز بارز مغطى بسلك فضي مطلي بالذهب كتبت عليه آيات قرآنية محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.

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