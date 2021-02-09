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أمير مكة يكرّم عددًا من رجال الأمن

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نظير جهودهم والإنجازات التي حققوها

أمير مكة يكرّم عددًا من رجال الأمن

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم، عدداً من رجال الأمن بشرطة المنطقة؛ نظير جهودهم. وتسلّم التكريم مدير شرطة المنطقة، اللواء عيد العتيبي.

وثمَّن "الفيصل" الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن بعد توفيق الله، مشيدًا بسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية.

وعبّر اللواء "العتيبي" باسمه ونيابة عن رجال الأمن المكرمين، عن شكره لأمير منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن ذلك سيكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهود

على صعيد متصل كرّم "الفيصل" بمقر الإمارة في جدة اليوم، عدداً من ضباط وأفراد المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة؛ نظير الإنجازات الأمنية التي حققوها. وتسلم التكريم مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة، اللواء محمد القرني.

ونوه "الفيصل" بالعمل البطولي لرجال مكافحة المخدرات في المحافظة على الوطن ومقدراته -بعد توفيق الله- وحماية أبنائه من سموم المخدرات. مثمناً الجهود التي يبذلونها لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع ودورهم في القبض على المروجين لها.

وعبّر اللواء "القرني" باسمه ونيابة عن المكرمين، عن شكرهم للأمير خالد الفيصل، على تكريمه الدائم لرجال الأمن في مختلف القطاعات، مؤكداً على أن هذا التكريم غير المستغرب عليه سيكون دافعاً لهم و لزملائهم لبذل المزيد من الجهد، ورافداً لتحقيق المزيد من الإنجازات.

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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