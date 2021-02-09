مستشفى "ظلم" يكثف حملاته التوعوية للوقاية من كورونا

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دعا إلى استمرار ارتداء الكمامات وتجنب المصافحة

كثّف مستشفى ظلم العام التابع لمديرية الشؤون الصحية بالطائف من حملاته التوعوية التي تهدف إلى حث كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بأهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية، ومنها "الالتزام بلبس الكمامة، عدم المصافحة، التباعد الاجتماعي، والتعقيم، ترك مسافة آمنة"، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩.

جاء ذلك من خلال الشاشات العرض داخل المستشفى، ومواقع التواصل الاجتماعي، ورسائل توعوية يقدمها الأطباء للمراجعين، إضافة إلى جولات ميدانية شملت الصيدليات والأسواق.

ويأتي ذلك ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة تحت شعار نتعاون ما نتهاون، والتي جاءت تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس "كورونا"، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان "الوقاية من كورونا".

وتهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

مديرية الشؤون الصحية بالطائف مستشفى ظلم العام