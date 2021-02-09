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السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية مصورة للاحتفال بالعام القمري الجديد

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السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية مصورة للاحتفال بالعام القمري الجديد السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية مصورة للاحتفال بالعام القمري الجديد

مصراوي Masrawy

01:59 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

هانوي - (د ب أ):
في تحول مفاجئ لمجريات العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام، أصدر السفير الأمريكي في هانوي مقطع غنائي بمناسبة العام القمري الجديد.
ويغني السفير الأمريكي دانيال كريتينبرينك في مقطع الفيديو يظهر إلى جانبه مغني الراب الفيتنامي الشهير ووي " وقت التقديمات قد حان. أهلا أسمي دان، أنا من نيبراسكا، ولست صبيا يحب المدينة الكبيرة. ثم منذ ثلاثة أعوام، انتقلت إلى هانوي".
وتباينت ردود الأفعال على مقطع الفيديو بين وصفه " باللطيف" إلى " أنه يمثل إهانة للثقافة الفيتنامية". ومع ذلك، بدا أنه حظى بقبول متابعي وسائل التواصل الاجتماعي بصورة عامة.
ويقدم كريتنبرينك، الذي تولى منصبه عام 2017، في مقطع الفيديو تهانيه للأسر في فيتنام، حيث يستعدون للاحتفال بالعام القمري الجديد.
ويعد العام القمري الجديد، الذي يبدأ الجمعة المقبل، أهم مهرجان في العام، حيث تجتمع الأسر للصيام والشرب ومشاركة (أموال الحظ) مع الأطفال.
ويتحدث كرينتنبرينك في الأغنية عن تقاليد العام الجديد الفيتنامية مثل تنظيف المنزل، ولكنه ينهى الأغنية بالإشارة إلى العلاقات الدبلوماسية يبن الدولتين ويقول "الولايات المتحدة وفيتنام، من الآن إلى الأبد. نحن شركاء نزدهر سويا".
وقال لي هونج، المحلل بمعهد السياسات الاستراتيجية الاسترالية إن حقيقة أن كريتنبرينك شعر بالراحة الكافية لخرق الأسلوب "البروتوكولي" التقليدي والمناقشات الدبلوماسية بشأن التجارة أو السياسة، يظهر الكثير بشأن العلاقة بين الدولتين، التي تم استئنافها عام 1995، بعد عشرين عاما من انتهاء الحرب الفيتنامية.

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