العراق يطرح إمكانية إعادة افتتاح سفارته في ليبيا

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مصراوي Masrawy

بغداد - (د ب أ):

كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن إمكانية إعادة افتتاح السفارة العراقية في ليبيا لتنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وتقديم الخدمات والأعمال القنصلية.

وذكرت الخارجية العراقية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن حسين تحدث خلال لقائه نظيره الليبي محمد طاهر سيالة، على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، عن "إمكانية إعادة فتح السفارة العراقية في ليبيا، للقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين".

وأضاف أن السفارة يمكن لها" تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا".

وقدم حسين التهاني لنظيره الليبي بمناسبة إعلان نتائج تشكيل اللجنة التنفيذية، التي انبثقت عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقدم وزير الخارجية الليبي شرحا عن الوضع الحالي في ليبيا وعوامل استقراره وسبل عودة الحياة الطبيعية فيها.

وأبدى استعداد ليبيا لتقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقية في طرابلس وتذليل كافة الصعوبات في هذا الشأن.

ووجه حسين دعوة للوزير الليبي لزيارة العراق.