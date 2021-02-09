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دبلوماسي بريطاني: نعمل مع الرياض وواشنطن لوقف الحرب في اليمن

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دبلوماسي بريطاني: نعمل مع الرياض وواشنطن لوقف الحرب في اليمن دبلوماسي بريطاني: نعمل مع الرياض وواشنطن لوقف الحرب في اليمن

مصراوي Masrawy

01:40 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

وكالات:

أكد سفير بريطانيا في اليمن، الثلاثاء، أن بلاده تعمل مع الرياض وواشنطن لوقف الحرب في اليمن، +مشيدا بالموقف السعودي الساعي لوقف الحرب

وقال مايكل آرون في مقابلة مع قناة "العربية" ، إن الحل في اليمن يتطلب جدية والتزاما من قبل الميليشيات الحوثية.

كما أكد أن قيام إيران بتسليح الحوثيين مشكلة كبيرة، مطالبا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس بالعمل على إعادة الشرعية إلى صنعاء.

وأشار إلى أن الحوثيين يعملون على تغيير المجتمع اليمني ويدفعونه للتطرف.

وأمس الاثنين، أدان السفير البريطاني استهداف الحوثي لمأرب والجوف، مطالبا إياهم بوقف هذه الهجمات فورا، وإثبات جديتهم في السلام.

وغرّد عبر تويتر: "ندين بشدة استهداف الحوثيين لمأرب والجوف، يجب عليهم وقف هذه الهجمات على الفور وإثبات جديتهم في الرغبة في السلام من خلال دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفثس".

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