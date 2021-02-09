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بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير ميدان محطة

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بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير ميدان محطة مصر بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير ميدان محطة

مصراوي Masrawy

01:46 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمشروع تطوير ميدان محطة ، والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

شارك في الجولة كل من الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والعميد ممدوح زوام، مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية، وأحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب، واللواء علاء يوسف رئيس حي وسط.

وقال المحافظ إنه جرى وضع ساعة عد تنازلي بالميدان محددة بـ ٣٦٥ يومًا، هي مدة تنفيذ المشروع، لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو المشروع.

وأضاف الشريف، أنه جرى التنسيق مع كافة المرافق العامة، لمراعاة عدم وجود أي تعارض مع أعمال التطوير مع أي أعمال رفع كفاءة أخرى في الشبكات الخاصة بالميدان، لضمان عدم وجود أي معوقات وسرعة الإنجاز.

وطمأن المحافظ الباعة الجائلين أنه جرى الاتفاق على زيادة عدد الباكيات بالميدان وإنشاء أكبر عدد للاستفادة منها، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الشكل الجمالي والحضاري.

وأكد المحافظ أنه سيجري إنشاء إدارة متكاملة بالمحافظة لإدارة المشروع للحفاظ على التطورات التي ستتم في الميدان.

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