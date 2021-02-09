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ضبط مدير مصنع بحوزته 8 آلاف كمامة غير مطابقة للاشتراطات الصحية في القليوبية

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ضبط مدير مصنع بحوزته 8 آلاف كمامة غير مطابقة للاشتراطات الصحية في القليوبية ضبط مدير مصنع بحوزته 8 آلاف كمامة غير مطابقة للاشتراطات الصحية في القليوبية

مصراوي Masrawy

01:40 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة والتجارة، (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية؛ لحيازته ( 8000 قطعة "كمامة طبية" بدون بيانات وغير مطابقة للاشتراطات الصحية "منتج نهائي" – 2600 "كمامة طبية" بدون بيانات تحت التجهيز – 99 كيلو جرام أقمشة غير منسوجة – دعامة – فلتر – "مستلزمات إنتاج")، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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