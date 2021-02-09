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أبو شقة: كشفنا مؤامرة تستهدف إسقاط الوفد

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أبو شقة: كشفنا مؤامرة تستهدف إسقاط الوفد أبو شقة: كشفنا مؤامرة تستهدف إسقاط الوفد

مصراوي Masrawy

01:39 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- مصراوي:
كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد والوكيل الأول لمجلس الشيوخ، عن وجود مؤامرة تستهدف إسقاط حزب الوفد باستخدام كل وسائل حروب الجيل الرابع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي.

وأشار أبو شقة إلى أن تلك المؤامرة كانت مخططة ومعد لها باستخدام حروب الجيل الرابع وحرب الشائعات وباستخدام أموال مجهولة، وأن لديه حقائق موثقة بالصوت والصورة.

وأكد أبو شقة أن لقاء اليوم من أجل إعلان بيان موجز مصغر لحقائق وصلت إلى منتهاها حتى أصبح الحزب في الخطر، ويليه قرار.

ونوه أبو شقة بأن حزب الوفد هو بيت الوطنية المصرية الصادقة المخلصة لتراب هذا البلد وثوابت وتقاليد الحزب.

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