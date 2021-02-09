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.. لحظة نجاة سائق شاحنة بشكل لا يصدق

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بالفيديو .. لحظة نجاة سائق شاحنة بشكل لا يصدق .. لحظة نجاة سائق شاحنة بشكل لا يصدق
عقب سقوطها من ارتفاع 21 مترًا

بالفيديو .. لحظة نجاة سائق شاحنة بشكل لا يصدق

نجا سائق شاحنة صغيرة من طراز "بيك أب" بشكل لا يصدق عندما فقد السيطرة عليها فوق جسر علوي لتهوي بشكل مستقيم من ارتفاع يزيد على 21 مترًا وتسقط على جسر آخر.

وحسب قناة " فوكس نيوز 6"، وقع الحادث يوم السبت الماضي حين كانت السيارة تسير فوق جسر بتقاطع "ذوو إنترتشينج".

وبثت وزارة النقل في ولاية ويسكونسن مقطع للحادث، يكشف كيف فقد السائق السيطرة على الشاحنة، لتصطدم بالحجاز الجانبي للجسر فيتحطم وتسقط السيارة على جسر آخر في الأسفل.

وحسب موقع صحيفة "ميلووكي جورنال سنتينيال"، تم العثور على السائق حيًا، وكان واعيًا ويتنفس ولم تبد عليه علامات إصابات خطيرة، وقام رجال الإطفاء في مقاطعة ميلووكي بنقل السائق مستشفى محلي، ولا توجد معلومات أخرى حول السائق أو حالته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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