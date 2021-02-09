"نائب أمير الشرقية": مساهمة القطاع الخاص في خدمة المجتمع من متطلبات التنمية

★ ★ ★ ★ ★

تسلم تقريرًا من الغرفة التجارية حول مبادرات قطاع الأعمال خلال جائحة كورونا

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان أن مساهمة القطاع الخاص في خدمة المجتمع وتفعيله لمفاهيم المسؤولية الاجتماعية يعد من متطلبات التنمية ونهوض المجتمعات.

وقال الأمير أحمد بن فهد خلال استقباله اليوم (الثلاثاء) رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية والوفد المرافق له إن "القطاع الخاص في المنطقة له مساهمات مجتمعية ملموسة، وما زلنا نتأمل المزيد من تلك المساهمات بما ينعكس إيجابًا على تنمية الوطن والمجتمع."

وتسلم خلال الاستقبال تقريرًا عن إنجازات ومبادرات قطاع الأعمال خلال جائحة كورونا، لافتًا إلى أن ما شاهده لم يكن مستغربًا من القطاع الخاص في المنطقة وهو يحظى بتقدير وامتنان من جميع شرائح المجتمع.

من جهته قال رئيس مجلس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار، إن مساهمات القطاع الخاص المجتمعية تأتي انطلاقًا من التوجيهات الكريمة لأمير الشرقية ونائبه، فهما دائمًا ما يشددان على ضرورة أن يكون قطاع الأعمال مبادرًا ومساهمًا في خدمة المجتمع والتنمية .

وأضاف العمار، استمعنا للتوجيهات السديدة من نائب أمير الشرقية وحظينا بتقديره حفظه الله لكل مساهمات قطاع الأعمال الذي سيظل بإذن الله مساهمًا ومبادرًا لكل ما يحترم الوطن والمواطنين.

وشمل التقرير الذي اطلع عليه نائب أمير الشرقية مساهمات القطاع الخاص خلال جائحة كورونا عبر 11 مبادرة أطلقتها غرفة الشرقية شملت تبرعات مالية تجاوزت 200 مليون ريال، إضافة إلى إنشاء مستشفيات متنقلة ودعم لوجستي لأعمال وزارة الصحة ومبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومبادرات أخرى في النقل والإيواء والغذاء والتعقيم ورعاية المرضى ودعم توفير المستلزمات الطبية إضافة إلى دعم مبادرة جود الإسكان.