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محافظ دمياط تبحث آليات تنفيذ مشروع تطوير "الترعة الشرقاوية"

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محافظ دمياط تبحث آليات تنفيذ مشروع تطوير "الترعة الشرقاوية" محافظ دمياط تبحث آليات تنفيذ مشروع تطوير "الترعة الشرقاوية"

مصراوي Masrawy

01:23 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:
عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وممثلي الجهة المُنفذة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الدكتور علي مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية".
تناول الاجتماع الأعمال الجارية بالمشروع، وعمليات الرصف بالأسفلت، وتنفيذ بالوعات صرف مياه الأمطار بطول الطريق لمنع تراكمها خلال الشتاء.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن المشروع يستهدف تطوير أحد أطول وأهم المحاور الرئيسية بمدينة دمياط، بطول ٧.٥ كيلو مترات، بدءً من ميدان عزب النهضة حتى مسجد الحطاب بعزبة اللحم مرورًا بعدد المناطق الهامة.
وتتضمن عمليات التطوير رفع كفاءة الجزيرة الوسطى، بما تشتمله من برجولات ومقاعد وممشى وتشجير و أعمدة الإنارة، بالإضافة إلى أعمال إنشاء أرصفة جانبية وبالوعات صرف.

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