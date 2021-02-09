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محافظ شمال سيناء: زراعة 100 ألف فدان على مسار ترعة السلام

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محافظ شمال سيناء: زراعة 100 ألف فدان على مسار ترعة السلام محافظ شمال سيناء: زراعة 100 ألف فدان على مسار ترعة السلام

مصراوي Masrawy

01:18 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

شمال سيناء– أشرف سويلم:

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الخطة الزراعية بالمحافظة تستهدف بعض مناطق ورمانة على مسار ترعة السلام.

وأوضح المحافظ أنه من المخطط زراعة 100 ألف فدان على مسار ترعة السلام، وجرى طرح 10 آلاف فدان على مأخذ "4، 5، 6، 7، 8، 9" بنظام حق الانتفاع عن طريق الهيئة العامة للتنمية الزراعية، كما يجري طرح 2500 فدان على مأخذ 20 و21 و22 و25 لتوزيعها على الشباب الخريجين بواقع 5 أفدنة لكل خريج.

وأضاف محافظ شمال سيناء، أنه جار الإعداد لتنفيذ أكبر مشروع للتنمية الزراعية بالمحافظة بزراعة ٢٧١ ألف فدان فى التجمعات التنموية بوسط سيناء.

وأوضح المحافظ ، أن الخطة الزراعية تستهدف مناطق وسط سيناء في مدينتي الحسنة ونخل في التجمعات التنموية الزراعية، ويجري الطرح قريبًا للمواطنين، على أن تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة بحر البقر، في الري.

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