٩٩ محلًا تشارك في الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية

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الإسكندرية - محمد البدري:

أنهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إجراءات منح ٩٩ محلًا تجاريًا تصاريح المشاركة في الأوكازيون الشتوي وإمكانية الإعلان عن تخفيضات على المنتجات.

وقال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إنه يجرى تطبيق رقابة صارمة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المعروضة، ومواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المخالفين، مشددًا على الجهات المشاركة الالتزام بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع وتوضيح السعر قبل وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون.

وأضاف أن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الخاص بموعد انطلاق الأوكازيون الشتوي، ألزم الجهات المشاركة بضرورة الحصول مسبقًا على تصريح مديرية التموين قبل الإعلان عن تخفيضات.

وأوضح وكيل الوزارة، أن إدارة التجارة الداخلية بالمديرية حررت خلال الفترة الماضية عددًا من المخالفات المتعلقة بإعلان بعض المحلات عن أوكازيونات وهمية قبل بداية الفعاليات الرسمية له.