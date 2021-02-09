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"شهادتك وشغلك عندي".. ضبط كيانات تعليمية وهمية في الجيزة والغربية

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"شهادتك وشغلك عندي".. ضبط كيانات تعليمية وهمية في الجيزة والغربية "شهادتك وشغلك عندي".. ضبط كيانات تعليمية وهمية في الجيزة والغربية

مصراوي Masrawy

01:13 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الاموال العامة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، القبض على القائمين إدارة أكاديميات وهمية لترويج شهادات جامعية مزورة بالجيزة والغربية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية ، وقام بالإعلان على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي عن مزايا الدارسة بالأكاديمية ، زاعماً منح دورات تعليمية وإصدار شهادات في مجال المحاسبة بتخصصاتها المختلفة وأن تلك الشهادات تمكن الدارسين من الالتحاق بالعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى خلافاً للحقيقة نظير الحصول على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ، تم استهداف مقر الأكاديمية ، وأمكن ضبط المتهم .

وعُثر على عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات والأكاديميات المختلفة - عدد من شهادات الخبرة مزورة بالكامل - إستمارات تقديم وطلبات التحاق للأكاديمية ونماذج امتحانات - دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات إستلام نقدية مبالغ مالية وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الغربية بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بمحافظة الغربية ، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الإحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية وترويجه شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجال التمريض – الأشعة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج ، فضلاً عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ، تم استهداف مقر الأكاديمية وأمكن ضبط المتهم ، وعُثر على عدد من الشهادات خالية البيانات معدة للتزوير – كمية من الأوراق المستخدمة في طباعة الشهادات - دفاتر إيصالات إستلام نقدية تفيد استلام مبالغ مالية – مجموعة من الدعاية والإعلان وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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