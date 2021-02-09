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بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لمحو الأمية ومديرية تعليم سوهاج.. صور

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بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لمحو الأمية ومديرية تعليم سوهاج.. صور بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لمحو الأمية ومديرية تعليم سوهاج.. صور

مصراوي Masrawy

01:10 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال المحافظ، إن البروتوكول نص على أن توفير الهيئة العامة لتعليم الكبار مستلزمات العملية التعليمية، واعتماد ومراجعة قوائم الدارسين، وإجراء الاختبارات النهائية لتخرجهم، واستخراج ومنح الشهادات للناجحين الذين اجتازوا الاختبارات النهائية، وإجراء أعمال المتابعة الفنية والإدارية للفصول وتقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ مشروع محو الأمية.

وأضاف "الفقي" أن بروتوكول التعاون نص أيضًا على أن إعداد مديرية التربية والتعليم قوائم بأسماء المرشحين للعمل في فصول محو الأمية كمدرسين، وإعداد قوائم الدارسين بالشريحة العمرية 16 عامًا فأكثر، وتقديم الحوافز المادية والعينية للدارسين، بهدف التشجيع على الالتحاق والاستمرارية.

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