محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب أسرة أولاد إبراهيم

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أسيوط- محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، وحدة طب أسرة أولاد إبراهيم بمدينة أسيوط، للوقوف على معدلات التنفيذ، وذلك بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد لها بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية.

يأتي ذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان.

وتفقد المحافظ، الوحدة الصحية التي أقيمت على مساحة 550 مترًا وتتكون من دور أرضي ودورين علويين بتكلفة إجمالية 6 ملايين و160 ألف جنيه، واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لأقسام الوحدة ومراحل الإنشاء.