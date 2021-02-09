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رسائل خادشة عبر "واتساب".. تأجيل محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

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رسائل خادشة عبر "واتساب".. تأجيل محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد رسائل خادشة عبر "واتساب".. تأجيل محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

مصراوي Masrawy

12:54 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة الراقصة سما المصري سبّ ريهام سعيد وإرسال عبارات خادشة لها إلى جلسة 16 فبراير الجاري، لتقديم المذكرات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة سما المصري تعمدت إزعاج ريهام سعيد ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما بيّنت التحقيقات أنها قذفتها، عن طريق الهاتف، وأوكلت لها أمورا لو صحّت، لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، إذ أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق "واتساب".

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة أرسلت للمجني عليها رسائل، تحوي عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق "واتساب"، كما استخدمت التطبيق الأخير على معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف.

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