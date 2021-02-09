المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين داخل حجز قسم الأزبكية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، متهمًا بالسجن المشدد 6 سنوات لاتجاره بالمخدرات داخل حجز قسم الأزبكية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية محمد أحمد سلمان، وسامح عبد الرحمن سامي وأمانة سر رفاعي فهمي، وحسام كمال.

وكشف التحقيقات قيام المتهم بإحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار داخل حجز قسم شرطة الأزبكية، وتبين أنه أثناء مرور معاون المباحث على السجناء بالقسم ظهر على المتهم علامات الشك والريبة، وبتفتيشه عثر معه على "جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي".

وأقر المتهم بإحرازه الهيروين بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة اتجاره.