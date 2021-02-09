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أبرزها 7 أطنان لحوم فاسدة.. شرطة تضبط 1274 قضية متنوعة

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أبرزها 7 أطنان لحوم فاسدة.. شرطة التموين تضبط 1274 قضية متنوعة أبرزها 7 أطنان لحوم فاسدة.. شرطة تضبط 1274 قضية متنوعة

مصراوي Masrawy

12:52 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1274 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها:- ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، بحوزته 3,8 طن "مصنعات لحوم" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، بحوزته 3,5 سلع غذائية "سكر – أرز – زيت طعام" – 220 عبوة زيت طعام بدون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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