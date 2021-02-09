بطلقة في الرأس.. تفاصيل مقتل صاحب مشويات "الفقير" في أكتوبر

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مصراوي Masrawy

كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في مقتل صاحب محل مشويات شهير بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على تفاصيل الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن وراء الواقعة 4 خفراء وتبين أنهم كانوا في انتظار المجني عليه عند مزرعته الخاصة بمنطقة الحزام الأخضر، وأطلقوا عليه طلقة في رأسه أردوه قتيلا، وذلك بسبب رفضه لعملهم لديه بالمزرعة الخاصة به.

وأشارت التحقيقات إلى أن الضحية يمتلك قطعة أرض أوكل مهمة حراستها إلى خفير خصوصي إلا أن خفيرا خصوصيا آخر حضر إليه مطالبا أموال الخفرة كل شهر قائلًا: "علشان الدنيا تمشي ونسيبك"، لكن صاحب المطعم الشهير رفض عرض الخفير وأشهر سلاحه الشخصي "طبنجة" وأطلق رصاصتين في الهواء بدافع ردع الطرف الثاني.

سرعان ما تأزم الموقف وبادله الخفير و3 من رفقائه إطلاق النار فأردوه قتيلا في الحال، ولاذوا بالفرار.

كان قسم شرطة أكتوبر ثان برئاسة المقدم إسلام سمير رئيس المباحث تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي طلقات نارية ووجود قتيل بنطاق القسم ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر، وبالفحص والمعاينة تبين مقتل "محمود.ا." صاحب سلسلة محلات مشويات "الفقير" متأثرا بإصابته بطلقات نارية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إسلام سمير رئيس مباحث ثان أكتوبر ومعاونه الرائد محمد فودة من ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.