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"السوق المالية" توافق على طلب البنك الأهلي زيادة رأس ماله لدمج "سامبا" في البنك

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"السوق المالية" توافق على طلب البنك الأهلي زيادة رأس ماله لدمج "سامبا" في البنك "السوق المالية" توافق على طلب البنك الأهلي زيادة رأس ماله لدمج "سامبا" في البنك
ونقل جميع أصول المجموعة المالية والتزاماتها إليه من خلال عرض مبادلة أوراق مالية

أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على طلب البنك الأهلي التجاري زيادة رأس مال البنك من 30,000,000,000 ريال، إلى 44,780,000,000 ريال، وذلك عن طريق إصدار (1,478,000,000) سهم عادي؛ ‏لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري، ونقل جميع أصول مجموعة سامبا المالية والتزاماتها إلى البنك الأهلي التجاري من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض، بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري إلى مساهمي مجموعة سامبا المالية بشأن عملية دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري ونقل جميع أصول مجموعة سامبا المالية والتزاماتها إلى البنك الأهلي التجاري من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وأوضحت الهيئة أنه في حال موافقة مساهمي البنك الأهلي التجاري على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي مجموعة سامبا المالية على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لمجموعة سامبا المالية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق المالية بعد نفاذ قرار الاندماج.هيئة السوق المالية السوق المالية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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