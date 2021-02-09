4 تشكيلات عصابية و78 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام خلال يوم

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزيالأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم عن ضبط 187 قطعة سلاح ناري و237 قضية مخدرات وتنفيذ 78760 حكم قضائى متنوع على مستوى الجمهورية.

كما تم ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 12متهما ارتكبوا 25 حادث متنوع، 29متهم لممارستهم أعمال البلطجة، 247 دراجة نارية مخالفة، إعادة 17 دراجة نارية مبلغ بسرقتها وضبط 23641 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 70 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.