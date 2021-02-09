محافظة بورسعيد تعلن مواعيد تسليم مشروع إسكان الـ9000 وحدة

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الأعمال الجارية بمشروع إسكان الـ9000 "الكراسة الزرقاء" والذي يشمل 223 عمارة سكنية بإجمالي 5267 وحدة بمساحة 90 مترًا شرق كلية التربية الرياضية ببورفؤاد.

وأشار المحافظ، خلال جولته إلى قرب الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع وكذلك أعمال الترفيق، وأن المحافظة تتحمل نفقات أعمال الترفيق بمشروع الكراسة الزرقاء بشكل كامل، معلنًا عن بدء تسليم المشروع خلال منتصف العام الحالي.

وشدد على سرعة الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة للانتهاء من المشروع وتسليمه لمستحقيه.