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تعديل ضوابط القيد والاعتذار عن الامتحانات بجامعة الإسكندرية

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تعديل ضوابط القيد والاعتذار عن الامتحانات بجامعة الإسكندرية تعديل ضوابط القيد والاعتذار عن الامتحانات بجامعة الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:56 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

وافق مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، على تعديل قرار الجامعة بشأن ضوابط وقف القيد والأعذار الامتحانية في المرحلة الجامعية الأولى "البكالوريوس أو الليسانس"، في ظل جائحة كورونا.

وقال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، إنه يجوز الاعتذار عن دخول الامتحان في مقرر أو أكثر - لسبب يحدده مجلس الكلية أو مجلس الجامعة- على أن يقدم طلب العذر خلال شهر من انتهاء الامتحانات.

وأضاف جابر، أنه في حالة وجود ظروف قهرية تحول دون تقديم الطالب للعذر خلال هذه الفترة يسمح للطالب بالتقدم بالعذر حال انتهاء هذه الظروف، وفي مدة لا تتجاوز عامين جامعيين بحد أقصى.

وأشار إلى أنه يشترط على الطالب تقديم المستندات الدالة على سبب الاعتذار مع السماح بمخاطبة جميع الكليات بحصر الطلاب الذين تقدموا بالتماسات لقبول عذرهم عن العام الجامعي ۲۰۱۸ / ۲۰۱۹، وإرسالها للجامعة للاعتماد.

وأضاف نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أن موافقة إدارة الجامعة تعتبر جوازية ولمجلس كل كلية تقدير الأمور.

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