إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية في السويس

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

السويس- حسام الدين أحمد:

واصلت أحياء محافظة السويس حملاتها على مراكز الدروس الخصوصية، بالتنسيق مع مديرية الأمن ، تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء بحظر التجمعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقادت المهندسة فاتن عبدالغني رئيس حي السويس، حملة استهدفت مراكز الدروس الخصوصية بشارع بورسعيد وامتداده للكورنيش القديم، وشارع بنك مصر، إذ تنتشر مراكز الدروس بين الضواحي السكنية.

وأغلقت الحملة 5 مراكز، وجرى تحرير محاضر إدارية باستغلال الوحدات في غير الغرض المخصص لها.