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إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية في السويس

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إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية في السويس إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية في السويس

مصراوي Masrawy

12:53 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

واصلت أحياء محافظة السويس حملاتها على مراكز الدروس الخصوصية، بالتنسيق مع مديرية الأمن ، تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء بحظر التجمعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

وقادت المهندسة فاتن عبدالغني رئيس حي السويس، حملة استهدفت مراكز الدروس الخصوصية بشارع بورسعيد وامتداده للكورنيش القديم، وشارع بنك ، إذ تنتشر مراكز الدروس بين الضواحي السكنية.

وأغلقت الحملة 5 مراكز، وجرى تحرير محاضر إدارية باستغلال الوحدات في غير الغرض المخصص لها.

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