محافظ جنوب سيناء يشارك في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن دولة كازاخستان من أهم الدول الداعمة للسياحة المصرية بجنوب سيناء، وهناك تعاون مصري كازاخستاني في الكثير من المجالات المختلفة وليس السياحي فقط.

وقدم محافظ جنوب سيناء الدعوة لمواطني كازاخستان لزيارة مصر وبخاصة مدينة شرم الشيخ، وتفعيل التوأمة بين مدينتي شرم الشيخ وألماتي.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال مشاركة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد، والمنعقد بأحد المنتجعات الكبرى بمدينة شرم الشيخ، بحضور ألماس إيداروف، نائب وزير الخارجية الكازاخستية، ومشاركة ممثلي الشركات المصرية، و60 شركة كازاخيسية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الاقتصادية الرسمية وهيئات تنمية الصادرات والاستثمار بالدولتين.

وناقش المحافظ مع اتحاد الغرف التفاعل السياحي بين المحافظات، وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق الأمر، ودراسة الربط بين الأنشطة الترفيهية السياحية بالأنشطة التجارية على مستوى الدولتين.