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الإمارات: 3.310 إصابات جديدة بـ"كورونا"

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الإمارات: 3.310 إصابات جديدة بـ"كورونا" الإمارات: 3.310 إصابات جديدة بـ"كورونا"
حصيلة المتعافين تصل إلى 313.060 حالة

الإمارات: 3.310 إصابات جديدة بـ

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 3.310 إصابات جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 332.603 حالات.

‎وأعلنت الوزارة عن وفاة 17 حالة مصابة؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 947 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 3368 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 313.060 حالة.الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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