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منذ منتصف أكتوبر.. تسجل أقل حصيلة يومية لمصابي "كورونا"

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منذ منتصف أكتوبر.. روسيا تسجل أقل حصيلة يومية لمصابي "كورونا" منذ منتصف أكتوبر.. تسجل أقل حصيلة يومية لمصابي "كورونا"
15019 حالة تُقَرّب عدد المصابين من المليون الرابعة بينهم 77598 وفاة

منذ منتصف أكتوبر.. روسيا تسجل أقل حصيلة يومية لمصابي

في أقل حصيلة يومية منذ 17 أكتوبر الماضي، واصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ، تسجيل تراجع؛ حيث بلغ خلال الـ24 ساعة الماضية 15019 إصابة.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الثلاثاء، أن 21795 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي؛ مما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 3 ملايين و493886 شخصًا.

وسجلت السلطات الصحية في روسيا 530 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 77598 حالة.

وبحسب "روسيا اليوم" ارتفع عدد المصابين إلى 3 ملايين و998216 مصابًا منذ بدء تفشي الوباء.

وتتوزع الإصابات الجديدة على 84 إقليمًا، وتم تسجيل أكثرها في العاصمة موسكو (1584)، تليها سانت بطرسبورغ (1078)، ثم ضواحي موسكو (903).

وسجلت السلطات الصحية الروسية تراجعًا مطردًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الأسابيع ألأخيرة، بعد إطلاق حملة تطعيم مجانية شاملة في مختلف الأقاليم، باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح تم تسجيله في العالم.روسيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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