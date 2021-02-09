"الشورى" يطالب "عقارات الدولة" ببرنامج زمني لتحقيق الأهداف واستكمال الحصر والتوثيق

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دعا إلى استخراج صكوك لتلك التي لا يوجد لها صك والإسراع في استكمال قاعدة البيانات الإلكترونية

رفع مجلس الشورى، اليوم، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، على عنايتهما الدائمة لكل ما من شأنه تطوير وإصلاح البيئة التشريعية والقضائية في المملكة.

وأكد المجلس أن منظومة التشريعات الجديدة ستسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وجودة العمل القضائي.

من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، الهيئة العامة لعقارات الدولة، بالإسراع في وضع البرنامج الزمني لتحقيق الأهداف والمبادرات لإكمال منظومة الأعمال.

جاء ذلك خلال الجلسة "18" للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وقال المجلس: على الهيئة العامة لعقارات الدولة التنسيق مع الجهات الحكومية لاستكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة، واستخراج صكوك للعقارات التي لا يوجد لها صكوك، والإسراع في استكمال قاعدة البيانات الالكترونية المتكاملة لعقارات الدولة.

وأضاف: على الهيئة التأكد من تخصيص العقارات للجهات الحكومية، حسب الحاجة إليها مع مراعاة الضوابط التالية "القيمة، عدد الموظفين، المواقف، السعة المطلوبة ..."، والعمل على الاستفادة من العقارات غير المستغلة من قِبل الجهات الحكومية في تخصيصها لجهات حكومية أخرى.

وكان قد ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1440 / 1441 هـ.

ونوّه عدد من أعضاء المجلس بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو وزارة الدفاع بمختلف قطاعاتها، للمحافظة على سيادة المملكة وأمنها ووحدتها واستقرارها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش؛ طرح عدد من الأعضاء مقترحات وآراء تهدف إلى دعم أعمال الوزارة وتعزز من أدائها.

كما ناقش "الشورى" التقرير السنوي لمركز الأمن الوطني للعام المالي 1440 / 1441هـ.

واستمع المجلس إلى مداخلات عدد من الأعضاء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الأمن الوطني للعام المالي 1440 / 1441هـ، ثم صوّت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير، وأصدر قراره اللازم بهذا الخصوص.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، في مجال الربط الكهربائي.مجلس الشورى