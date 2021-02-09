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"غوغل" تدعو مستخدمي الإنترنت العرب إلى مراجعة إعدادات الخصوصية

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"غوغل" تدعو مستخدمي الإنترنت العرب إلى مراجعة إعدادات الخصوصية "غوغل" تدعو مستخدمي الإنترنت العرب إلى مراجعة إعدادات الخصوصية
في إطار العمل على بناء إنترنت عربية أكثر أماناً للجميع

دعت "غوغل" المستخدمين العرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمناسبة "يوم الإنترنت الآمن"، إلى اعتماد خطوات بسيطة تضمن حماية بياناتهم وخصوصيتهم وسلامتهم على الإنترنت.

وعبر حملة "#نِت_آمِن"، التي تستغرق أسبوعًا واحداً، دعت "غوغل" المستخدمين إلى إجراء التحقق من إعدادات الخصوصية، عبر ميزة فحص الأمان في "إدارة إعدادات الخصوصية" التي تساعد على تحديد إعدادات الخصوصية بوساطة مجموعة من منتجات "غوغل"، وكذلك شجعتهم على دعوة أربعة أفراد من العائلة أو الأصدقاء للقيام بالأمر نفسه؛ في إطار العمل على بناء شبكة إنترنت عربية أكثر أمانًا للجميع.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أعلنت "غوغل" عن عقد شراكة مع مؤسسة "إنجاز العرب" ووزارات التعليم في والإمارات والسعودية وقطر والمغرب لتدريب 26 ألف طالب على برنامج "أبطال الإنترنت"، الذي يعلم الأطفال أساسيات المواطنة الرقمية والسلامة الإلكترونية حتى يتمكّنوا من استكشاف عالم الإنترنت بثقة وأمان.

وطبقًا لما صدر عن "غوغل"، فإن هذه الخطوة ترمي إلى مساعدة الآباء والأمهات في الشرق الأوسط على تزويد أطفالهم بالأدوات اللازمة لخوض تجربة أكثر أماناً في أثناء التعلم عن بُعد طوال العام 2021.

وجاء الإعلان عن هذا التحرك عبر مدونة "غوغل إريبيا" وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنصة، وتمثل جزءًا من التزام "غوغل" بمساعدة الناس على خوض تجربة رقمية أكثر أماناً وحماية بياناتهم وخصوصيتهم.

وبحسب البيان الصادر بهذا الصدد، فإنه يمكن إحداث فارق عبر اتباع عدد من الخطوات البسيطة مثل تحديث جهاز الكمبيوتر والمتصفح بصورة دورية، واستخدام كلمات مرور فريدة يصعب تخمينها.

ويساعد استخدام ميزات "مدير كلمات المرور" و"التحقق من كلمة المرور" في غوغل في توفير حماية أكبر لحسابات المستخدمين، فيما تساعد ميزة "التحقق من كلمة المرور" المستخدمين على التحقق من مستويات أمان كلمات المرور التي يقومون بحفظها على حساب غوغل.

ويسهم تفعيل ميزة المصادقة الثنائية في توفير مستوى أعلى من الأمان للحساب في حال تعرّضت كلمة المرور للسرقة.غوغل يوم الإنترنت الآمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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