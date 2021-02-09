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تحصين 3063 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في بني سويف

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تحصين 3063 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في بني سويف تحصين 3063 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في بني سويف

مصراوي Masrawy

12:43 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري في بني سويف، اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي جرى تحصينها خلال الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بلغ 3063 رأسًا بواقع 2669 رأسًا من الأبقار و394 من الجاموس وذلك بعد مرور 3 أيام على انطلاق الحملة.

وأشار مدير عام الطب البيطري إلى أنه يجري تنفيذ الحملة في 84 وحدة بيطرية، لتحصين ما يقرب من 176 ألف رأس من الثروة الحيوانية، تحت إشراف الأطباء البيطريين ومعاونيهم، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.

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