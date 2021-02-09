ضبط 30 طن زيت طعام مجهول المصدر بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

شنت مديرية التموين، بمحافظة الشرقية، بإشراف فايزة عبدالرحمن، وكيل الوزارة، حملة على المصانع، بمدينة بلبيس، لضبط الأسعار والتصدي لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع مواد غذائية وتموينية، ملك "س.م.ع" لإدارته بدون ترخيص وجرى ضبط ومصادرة 30 طن زيوت طعام، وكذلك ضبط مصنع أسمدة زراعية، بدون ترخيص، بداخله 185 شيكارة أسمدة، مجهولة المصدر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.