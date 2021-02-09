بـ 5 ضوابط.. عودة الطلاب للمدن الجامعية في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

أعلنت إدارة المدن الجامعية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عودة الطلاب إلى المدن الجامعية، تزامنًا مع بدء موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضح بيان صادر عن إدارة المدن الجامعية، اليوم، أنه تقرر أن تكون العودة للإقامة بالمدن اعتبارًا من 17 فبراير الجاري، وفقًا للضوابط التالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد:

- يمنع الدخول من البوابات أو التجوال بين مرافق المدن بدون ارتداء الكمامة الطبية.

- يتوجه الطالب أو الطالبة مباشرة لغرفته التي كان يقيم بها قبل مغادرته دون أي إجراءات للتسكين.

- تجنب التواجد في تجمعات سواء بالغرف أو المطاعم أو مرافق المدن.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة "التباعد الجسدي- ارتداء الكمامة -استعمال المطهرات - غسيل الأيدي بصفة مستمرة".

- التعاون مع أجهزة الإشراف والأمن في اتباع الإجراءات الوقائية.