بسبب التزويغ.. إحالة 47 موظفًا للتحقيق في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية بمدينة الدلنجات، بالتنسيق مع قسم الرقابة والمتابعة، اليوم الثلاثاء، حملة مرورية على المصالح الحكومية، لمتابعة الانضباط الإداري.

وجرى إحالة 47 من العاملين بالوحدات الصحية ومراكز الشباب ومكتب التموين، ومكتب الشؤون الاجتماعية للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

ولوحظ إغلاق مركزي شباب أثناء مواعيد العمل الرسمية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة استمرار الحملات الرقابية المفاجئة وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية، لضبط سير العمل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.