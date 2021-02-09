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بسبب التزويغ.. إحالة 47 موظفًا للتحقيق في البحيرة

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بسبب التزويغ.. إحالة 47 موظفًا للتحقيق في البحيرة بسبب التزويغ.. إحالة 47 موظفًا للتحقيق في البحيرة

مصراوي Masrawy

12:24 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

البحيرة- أحمد نصرة:
نفذت الوحدة المحلية بمدينة الدلنجات، بالتنسيق مع قسم الرقابة والمتابعة، اليوم الثلاثاء، حملة مرورية على المصالح الحكومية، لمتابعة الانضباط الإداري.
وجرى إحالة 47 من العاملين بالوحدات الصحية ومراكز الشباب ومكتب ، ومكتب الشؤون الاجتماعية للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.
ولوحظ إغلاق مركزي شباب أثناء مواعيد العمل الرسمية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.
وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة استمرار الحملات الرقابية المفاجئة وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية، لضبط سير العمل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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