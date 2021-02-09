"الطفولة والأمومة": إطلاق المرحلة الثانية من حملة "أماني دوت كوم" لمواجهة مخاطر الإنترنت

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مصراوي Masrawy



كتب- أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إطلاق المرحلة الثانية من حملة "أماني دوت كوم" بعد أن حققت نجاحا فى الوصول لـ 23 مليون شخص، موضحا أن الحملة تهدف لحماية الأطفال من المخاطر التي قد يتعرضون لها على الإنترنت.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس يحمل على عاتقه ضرورة إنهاء العنف ضد الأطفال ولا سيما المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال استخدامهم للإنترنت، ومن كافة التهديدات التي قد تلاحقهم فضلا عن التعرض لمحتوى ضار، في ظل اجتياح التكنولوجيا لحياتنا والظروف التي فرضتها جائحة كورونا، الأمر الذي جعل تواجدهم على الإنترنت خطراً يداهم حياتهم في بعض الأحيان مع ازدياد أعداد المستخدمين من الأطفال.

وأضافت السنباطي في بيان اليوم، أن المرحلة الثانية من حملة أماني دوت كوم تستهدف توعية الأهالي ومقدمي الرعاية والأطفال بشكل مباشر على كيفية التواجد الآمن على الإنترنت فضلا عن المخاطر التي قد يواجهونها وكيفية التواصل معنا لتقديم المساندة والدعم، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل فريق من الأطفال ليكونوا "سفراء للحملة" لتدريبهم على مباديء الاستخدام الآمن للإنترنت وأساسيات الحماية، وسيتولى هؤلاء الأطفال مهام نقل خبراتهم وتدريب أقرانهم في مجتمعهم لضمان الوصول لأكبر عدد من المستهدفين من الأطفال.

وأشارت "السنباطي" إلى انه تم إطلاق المرحلة الأولى من حملة "أماني دوت كوم" في أكتوبر الماضي بالتعاون مع يونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وقد استهدفت تلك المرحلة التوعية بمخاطر استخدام الأطفال للإنترنت وخاصة مخاطر الألعاب الإلكترونية وقد وصلت رسائل الحملة لأكثر من 23 مليون شخص من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. لافتة إلى أن المرحلة الثالثة من هذه الحملة ستكون من خلال العمل الميداني وندوات التوعية المباشرة للأهالي والأسر والأطفال حال تسمح الظروف بذلك.

وقالت إن المجلس يقدم آليات دعم للأهالي والأطفال ومقدمي الرعاية من خلال التواصل المباشر عبر آلياتنا وهي خط نجدة الطفل 16000، وتطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، ومن خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.