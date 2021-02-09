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موقع CNN Travel يختار كوجهة سياحية يمكن السفر إليها خلال جائحة كورونا

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موقع CNN Travel يختار مصر كوجهة سياحية يمكن السفر إليها خلال جائحة كورونا موقع CNN Travel يختار كوجهة سياحية يمكن السفر إليها خلال جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

12:35 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب - يوسف عفيفي:
قالت وزارة السياحة والآثار، إن موقع CNN Travel اختار كأحد أفضل الوجهات السياحية ضمن عددا من دول العالم، وذلك في إطار مبادرة Unlocking the World، التي أطلقها مؤخرا.

واستعرض الموقع خلال التقرير الذي نشره تحت عنوان "السفر إلى مصر خلال كوفيد 19: ما تحتاج إلى معرفته قبل السفر" كل ما يجب أن يعرفه السائح عن مصر قبل السفر من حيث نصائح السفر المقررة من قبل المصرية والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية، منوها عن صرامة وجدية تطبيق هذه الإجراءات.
كما استعراض المقاصد السياحية المتنوعة بمصر، مشيرا إلى أن مصر تزخر بالعديد من المقومات السياحية والأثرية منها أهرامات الجيزة والمتاحف المتميزة والمنتجعات السياحية الفاخرة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بعدد من أفضل مواقع الغوص في البحر الأحمر على مستوى العالم، والشواطئ المشمسة التي تطل على المياه الفيروزية للبحر الأحمر والطبيعة الخلابة. كما نشر عدد من الروابط الإلكترونية التي تبرز تفاصيل المقاصد السياحية في مصر.

جدير بالذكر، أن موقع CNN Travel كان قد اختار مصر من أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر إليها في عام 2021، كما اختارت جريدة التليجراف البريطانية مصر كأفضل الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى اختيار موقع "تريب أدفايزر" مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، كما إنه كان قد اختار مدينتي القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020.

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