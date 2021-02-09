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"جنوبية القاهرة" تستجيب لاستغاثة مواطني زهراء المعادي من محطة مناولة لتجميع القمامة

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"جنوبية القاهرة" تستجيب لاستغاثة مواطني زهراء المعادي من محطة مناولة لتجميع القمامة "جنوبية القاهرة" تستجيب لاستغاثة مواطني زهراء المعادي من محطة مناولة لتجميع القمامة

مصراوي Masrawy

12:33 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

استجابت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة بشكوى مواطني منطقة زهراء المعادي.

وجرى عرض الشكوى بمجرد تلقيها على جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة، وتبين أنها تابعة لحي المعادي بمنطقة زهراء المعادي.

وتتمثل الشكوى في وجود محطة مناولة لتجميع المخلفات والقمامة موجودة بجانب مرور المعادي ومواجهة للشطر السابع من ناحية ومواجهة لكومباوند تيجان ومدينة بيتشو من ناحية أخرى.

وجاء في الشكوى، أنه منذ إنشاء محطة تجميع القمامة وهي تصدر الروائح الكريهة وتعرض حياتهم وحياة أبنائهم للأمراض والأوبئة والخطر.

وقد وجهت نائبة المحافظ على الفور بسرعة التعامل وتم التنسيق مع المهندس عادل عبدالظاهر رئيس حي المعادي لمتابعة تنفيذ الأعمال المطلوبة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الشأن للوصول إلى حل فوري وسريع.

وبالفعل تحرك حي المعادي بقيادة المهندس عادل عبدالظاهر وقد تواصلت نائب المحافظ مع التنفيذيين المعنيين برفع المخلفات وإخلاء محطة المناولة، وجرى تنفيذ الإخلاء خلال 24 ساعة من وصول الشكوى للمنطقة الجنوبية.

وصرحت عبدالمنعم بأنه تم بالفعل الانتهاء من الأعمال، مؤكدة على أنها تمت على قدم وساق دون توقف حتى منتصف الليل للتأكد من انتهاء المهمة على الوجه الأكمل وللاطمئنان على سلامة وصحة المواطنين والحفاظ عليهم وعلى مواطني المنطقة المحيطة.

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