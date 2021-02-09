ضبط عنصر إجرامي لاتهامه بغسل 8 ملايين جنيه في تجارة المخدرة بأسوان

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة أسوان، لقيامه بغسل ملايين الجنيهات في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

رصد قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة أسوان، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقام بشراء الأراضي والعقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 8 مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

. جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.