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"الجريمة رقم 17".. سقوط عصابة سرقة السيارات والمحال التجارية في الإسكندرية

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"الجريمة رقم 17".. سقوط عصابة سرقة السيارات والمحال التجارية في الإسكندرية "الجريمة رقم 17".. سقوط عصابة سرقة السيارات والمحال التجارية في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:30 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات والمتاجر بالإسكندرية.

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إداره البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام (ثلاثة أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، مقيمين بمحافظة الإسكندرية)؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب سرقة السيارات بأسلوب "كسرالكونتاك والزجاج" وكذا سرقة المتاجر بأسلوب "كسر الأقفال" ليلاً مُتخذين من دائرة المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 17 واقعة بدوائر أقسام شرطة ( أول وثان وثالث المنتزه – سيدي جابر - أول وثان الرمل - أول العامرية ) وأرشدوا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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