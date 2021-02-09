المكالمة الأخيرة.. الأمن يكشف سر اختطاف فتاتين بالمطرية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع أمن القليوبية غموض اختطاف فتاتين بالمطرية.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من شخصين – مقيمان بدائرة القسم بغياب كلٍا من نجلة الأول وشقيقة الثاني، مقيمتان بدائرة القسم عقب خروجهما من مسكنهما لزيارة إحدى صديقتهما.

وفي وقت لاحق تلقيا اتصال هاتفي من أحد الأشخاص أخطرهما خلاله المتصل بتواجد سالفتي الذكر بمنطقة الخصوص بالقليوبية، وساومهما على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحهما.

توصلت جهود فريق البحث الجنائي من خلال تتبع أخر مكالمة بين المتهم وأسر الطالبيتن إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم في إجراء المساومة).

وبمواجهته أقر باتفاقه مع المتغيبتين على الادعاء بتعرضهن للاختطاف لمساومة المبلغان على دفع مبلغ مالي مقابل نظير إطلاق سراحهما.

وفي سبيل ذلك قام باصطحاب سالفتي الذكر إلى شقة خاصة بإحدى صديقاته كائنة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وقام بارتكاب الواقعة.

وتم بإرشاده ضبط سالفتى الذكر بالشقة ، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم أيداها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.